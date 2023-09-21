نائب محافظ بنى سويف يشهد فعاليات تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش "نائب المحافظ" بحضور فعاليات تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بمحافظة الفيوم، والذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالشراكة مع المحافظة وزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية التابع لـوزارة التجارة والصناعة ومنظم المهرجان.

حضور المؤتمر

شهد فعاليات تدشين المهرجان حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية- اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، بمشاركة وحضور أكثر من 2000 زائر وعارض.

نائب المحافظ ينقل تحيات غنيم

نقل نائب المحافظ "بلال حبش" تحيات وتقدير محافظ بني سويف، للقائمين والمشاركين في مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذي تستضيفه محافظة الفيوم، مثمنًا تلك الفعاليات والمبادرات ، خاصة هذا المهرجان الذي يستهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام وتعزيز الميزات التنافسية والقيمة المضافة في مصر، وذلك للنهوض بالقطاع لتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن بني سويف أطلقت في عام 2020 استراتيجية تنموية محلية عامة تضمنت 6 قطاعات اقتصادية رئيسية كان من أبرزها القطاع الزراعي، نظرًا لطبيعة بني سويف التي تعد محافظة زراعية في المقام الأول، وهو ما عزز من اتجاه وسعى المحافظة إلى تعظيم الاستفادة من هذه الميزة النسبية، ويتم ترجمته من خلال الخطوات الجادة التي اتخذته المحافظة في سبيل ذلك، منها السعى لإنشاء منطقة صناعية متكاملة لإنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

يعقد المهرجان على مدار يومين "اليوم وغدًا"، ويشمل عقد محاضرات وورش عمل وندوات، تستهدف بحث طرق وآليات النهوض بالقطاع، وتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، فضلًا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.