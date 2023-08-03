الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التصديري للحاصلات" يعقد ندوة حول "الآفات الحجرية" منتصف أغسطس الجاري

التصديري للحاصلات
التصديري للحاصلات

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم الخميس، أنه التعاون بين المجلس والإدارة المركزية للحجر الزراعي، سيتم عمل البرنامج التدريبي بعنوان " الآفات الحجرية وأسباب رفض الصادرات الزراعية بالأسواق المختلفة" المقرر عقده يومي الاثنين والثلاثاء 14-15 أغسطس الجاري.

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان، أن برنامج " الآفات الحجرية وأسباب رفض الصادرات الزراعية بالأسواق المختلفة" سوف يناقش كيفية الكشف عن الإصابة بالآفات الحجرية أثناء استلام المحصول بمحطات التعبئة، بالإضافة إلى استعراض أنواع المخالفات الخاصة بالحاصلات الزراعية، ومعرفة  أهم اسباب الرفض للحاصلات الزراعية (مستنديا، متبقيات مبيدات، أفات حجرية).

وأضاف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن البنامج سوف يناقش أيضا كيفية تجنب حالات الرفض المذكورة أعلاه، اشتراطات ومعايير الاتفاقيات الدولية،و استعراض قائمة بالأسواق الجديدة والبرتوكولات الفنية الخاصة بكلا منها، بإضافة إلى الاشتراطات الحجرية للدول المستوردة ومناقشة التحديثات الخاصة بمنظومة تكويد المزارع لتجنب استخدام مادة الكلوربيرفوس وعرض  بعض التوصيات لتجنب حدوث حالات رفض بالأسواق المختلفة.

المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية المجلس والادارة المركزية للحجر الزراعي المصري البرنامج التدريبي الآفات الحجرية أسباب رفض الصادرات بالأسواق المختلفة

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