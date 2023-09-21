الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مسجدًا وكنيسة يتم إنشاؤهما بنويبع

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال جولته

تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، سير العمل بمشروعي إنشاء مسجد وكنيسة على الطريق الدائري لمدينة نويبع داخل الحيز العمراني للمدينة لخدمة الأهالي، وذلك في إطار متابعته موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في المدينة المطلة على خليج العقبة. 

وتفقد مدبولى ومرافقوه أعمال تنفيذ مسجد الصديق الذي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع، على مساحة أرض تم تخصيصها من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته، كما تابع سير العمل بكنيسة نويبع، التي تم تخصيص الأرض لها من أملاك الدولة، بالمجان، لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس.

ولدى وصوله نويبع، تفقد رئيس الوزراء عدداً من المشروعات الخدمية، يرافقه د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وتابع رئيس الوزراء سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دهب-نويبع بطول 77 كم، حيث أوضح الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن التطوير يتم في المسافة من كم 25 حتى كم 50 بطول 25 كم كمرحلة أولى، مضيفاً أنه تم  تطوير المسافـــة من كم صفر (كمين دهب) حتى كم 25 بطول 25 كم مرحلة ثانية، كما يجرى الانتهاء من العمل فى المسافة من كم 47 إلى كم 70 فى اتجاه نويبع بطول 27 كم مرحلة ثالثة، مشيراً إلى أن الطريق بعرض 9 م، وتوجد مسافة 22 كم مزدوجة بالطريق.

أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير الطريق لتسهيل حركة مرور الشاحنات والبضائع من وإلى ميناء نويبع، والحركة السياحية للحجاج، وتأمين الطريق من الحوادث وربط السياحة بين مدينه شرم الشيخ ودهب.

المشروعات الخدمية تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء إنشاء مسجد وكنيسة

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