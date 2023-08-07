الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يُصدق على 291 حالة تصالح علي مخالفات البناء

المحافظ يصدق على
المحافظ يصدق على قرارت التصالح

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، على 10 قرارت تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، ليصل عدد حالات التصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينتي نوبيع وأبو رديس إلى 291 حالة.

وأكدت محافظ جنوب سيناء في بيان لها، أن الموافقة تمت بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن، لأهالي مدينة نويبع  146 حالة.

وتواصل مدن محافظة جنوب سيناء فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على قرارت التصالح.

مصر سيناء جنوب سيناء التصالح مخالفات
ads

الأكثر قراءة

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

خروج "أبونسب" و"شماريخ "من قائمة أفلام صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية