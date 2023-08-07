محافظ جنوب سيناء يُصدق على 291 حالة تصالح علي مخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، على 10 قرارت تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع، ليصل عدد حالات التصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينتي نوبيع وأبو رديس إلى 291 حالة.

وأكدت محافظ جنوب سيناء في بيان لها، أن الموافقة تمت بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن، لأهالي مدينة نويبع 146 حالة.

وتواصل مدن محافظة جنوب سيناء فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على قرارت التصالح.