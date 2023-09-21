عاجل.. كامل الوزير يكشف لأول مرة عن إنشاء ميناء فى طابا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب "مصري أصيل".

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن القطار السريع يربط خطوط الإنتاج بالتصدير ويكون ممرات لوجستية بين الموانئ، لافتًا إلى أن القطار السريع يعتبر ممرًا للتنمية لخدمة السياحة والتصدير للخارج.

طلبات الأردن والعراق

وأوضح أن القطار الكهربائي السريع يخدم الممرات التنموية المتكاملة، متابعاً: "لدينا 15 ميناء جافًا اثنان منها في الخدمة، واثنان قيد التعاقد، وسيتم إتمام إجراءات لإنشاء 10 موانئ.

وأشار إلى أن الأردن والعراق طلبا تصدير منتجاتهما من خلال الممر اللوجيستي طابا- العريش، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم إنشاء ميناء بحري في طابا.