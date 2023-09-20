كامل الوزير: ننفذ مشروعات عملاقة من أجل المصريين وليس لمنافسة أحد

علق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على الممر الاقتصادي الجديد، قائلًا: "إن مصر تنفذ مشروعات عملاقة من أجل المصريين وليس لمنافسة أحد".

مصر مع مصلحة شعبها ووطنها

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، "أن مشروعات مصر العملاقة من أجل 105 ملايين نسمة في مصر".

وأوضح أن مصر ليست ضد أحد وإنما مع مصلحة شعبها ووطنها، معقبًا: "إحنا شغالين لمصلحة الشعب".

وأشار إلى أن هناك مشروعات منافسة في المنطقة، مؤكدًا أن مصر تعمل من أجل شعبها.

وأكد أنه لا يوجد تأثير على مصر من المنافسة في أي ممرات لوجستية تقوم بها دول أخرى، مؤكدًا أنه لا يوجد بديل في العالم لـقناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي.

وبيّن أن السفينة الواحدة تقل 24 ألف حاوية بما يوازي حجم حمولة 240 قطارًا، وبالتالي فإن قناة السويس ستظل أهم شريان ملاحي عالمي.