الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور منزل أحد الأهالى خلال تفقده حصاد محصول الأرز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منزل أحد أهالى منطقة جنوب بورسعيد، وذلك خلال تفقده حصاد محصول الأرز، بجنوب بورسعيد.

وحرص المحافظ على الجلوس مع أفراد العائلة بالمنزل، تقديرًا لهم على إخلاصهم في العمل وتعمير الأرض، فهم يعملون بالأراضي واستصلاحها، وقاموا بتحويلها إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لهم فى عدد من الطلبات.

وأشاد أصحاب المنزل، بما تقدمه الدولة من دور مهم وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها  في الارتقاء بحياة المواطنين.

محافظ بورسعيد يشهد بدء موسم حصاد الأرز

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد الأرز بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك مع بداية الموسم، والتقى المحافظ، عددًا من المزارعين بالأراضي، مؤكدًا الدعم الكامل لهم من قبل أجهزة الدولة، وذلك من أجل زيادة الإنتاجية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالأرز فى نطاق المحافظة بلغت 38 ألف فدان موزعة على أراضي شرق وجنوب بورسعيد، وأعرب المحافظ، خلال تفقده المنطقة، عن فخره بالتنمية الزراعية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد  مستمرة في دعمها لتطوير الإنتاج الزراعي الذي سجل طفرة كبيرة في محصول الأرز خلال هذا العام.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك خطة يجري تنفيذها من خلال مديرية الزراعة والأجهزة المعنية للنهوض بمنظومة الزراعة في المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود المزارعين، وإنتاج أجود المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن أراضي المنطقة أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصراره على تعمير هذا المكان.

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