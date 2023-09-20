محافظ بورسعيد يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعاته، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلى الألفي، نقيب المعلمين والجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد والقيادات التعليمية (المراحل والإدارات التعليمية - موجهي عموم المواد - بعض مديري المدارس).

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد، أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كل الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

متابعة انتظام الطلاب في المدارس

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان من إدارة الحوكمة بالمحافظة للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المدارس التي كانت تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وجميع مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد، على كل القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كل مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

تكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية

وشدد على ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، منوهًا بأهمية تعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسؤولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه المحافظ مديري المدارس بإعداد خطة عمل وجداول تنظيمية وفقًا للإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب، حيث أكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية.

وأشاد المحافظ، بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب، موجهًا رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل للطلاب.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث