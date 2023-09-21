الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستقبل نقيب أطباء الأسنان

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والدكتور طارق الزكي، نقيب أطباء أسنان دمياط ومدير عام طب الأسنان.

وتناول اللقاء، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، كما رحبت المحافظ بتلك الزيارة، مشيدة بالجهود التي تقدمها الإدارة والنقابة على المستويات كافة.

وأعربت المحافظ، عن تطلعها إلى تحقيق الشراكة لدعم قطاع طب الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كل القطاعات الطبية بدمياط وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

جولات ميدانية

وفي وقتٍ سابق، أجرى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولات ميدانية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، مستشفى الروضة المركزي بمرور مفاجئ يرافقه الدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، في محافظة دمياط، الانضباط الإداري بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

كما تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات، كما تفقد وكيل وزارة الصحة التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.

نقيب أطباء محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط العلاج الطبيعي

مواد متعلقة

عاجل.. تفاصيل لجنة تطوير مدينة دمياط الجديدة

في أول لقاء بينهما.. تعاون مشترك بين صحة دمياط ورئيس الجامعة

بالأرقام والتفاصيل كاملة.. تحويل ديوان عام محافظة دمياط إلى مبنى أخضر ذكي

بسبب غياب 26 موظفًا.. إحالة مسؤولي مدرسة للتحقيق في دمياط

محافظ دمياط تتابع استعدادات العام الدراسي الجديد

بالأرقام.. اكتمال الجمعية العمومية لمركز شباب المرابعين في دمياط

شباب دمياط يشاركون في مبادرة "خمسة في واحد"

تفاصيل مشاركة ميناء دمياط في مؤتمر مبادرة "اتحضر للأخضر"

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

وفقًَا لقرارات الحكومة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

طعنات نافذة في الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره في الأميرية

مندوب روسيا أمام زيلينسكى: وجودك معنا إهانة

البنك المركزى يتصدر محركات البحث: لماذا توقع الخبراء تثبيت أسعار الفائدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟