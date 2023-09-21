محافظ دمياط تستقبل نقيب أطباء الأسنان

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، والدكتور طارق الزكي، نقيب أطباء أسنان دمياط ومدير عام طب الأسنان.

وتناول اللقاء، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، كما رحبت المحافظ بتلك الزيارة، مشيدة بالجهود التي تقدمها الإدارة والنقابة على المستويات كافة.

وأعربت المحافظ، عن تطلعها إلى تحقيق الشراكة لدعم قطاع طب الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كل القطاعات الطبية بدمياط وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

جولات ميدانية

وفي وقتٍ سابق، أجرى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، جولات ميدانية لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث فاجأ الدكتور السيد عبدالجواد، مستشفى الروضة المركزي بمرور مفاجئ يرافقه الدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، في محافظة دمياط، الانضباط الإداري بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى.

كما تفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات، كما تفقد وكيل وزارة الصحة التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.