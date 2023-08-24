الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي بالمجان على 1839 مواطنًا في قافلة طبية بدمياط

القافلة الطبية
القافلة الطبية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط ، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد، تردد عليها 1839 مواطنًا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 24 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد 3 حالات بالإضافة إلى إجراء 592 تحليل معملي وفحص 47 حالة بالأشعة و40 حالة أخرى بالسونار.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن توافر 47 عيادة مسائية بالمستشفيات تبدأ من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا.  

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات  الجراحة والعظام وأنف وأذن وجلدية وأسنان وباطنة وأطفال والحميات والصدر والجلدية  والرمد والمسالك في إطار تلبية احتياجات المواطنين بتوفير الخدمة الصحية بشكل متكامل علي مدار اليوم.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر سبتمبر القادم والتى تستهدف 7 قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

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