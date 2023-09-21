افتتاح 3 مواقع غوص اصطناعية جديدة بالبحر الأحمر الإثنين المقبل

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا)، عن افتتاح ثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة-البحر الأحمر، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

وقالت غرفة سياحة الغوص، إن الهدف من إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص إلى زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وحماية الحيد المرجاني الأعظم بالبحر الأحمر المصري، خلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

وأضافت أن “هيبكا” قامت بوضع رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء ٧ مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

تفاصيل مواقع الغوص الجديدة بالبحر الأحمر

الموقع الأول: شعاب السقالة، على عمق ١٢ مترا بقاع رملي سطحي ورؤية جيدة

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

الموقع الثاني: عروق الطويل على عمق يتراوح من ١٢ ل١٥ مترا، بقاع صخري مستوي، رؤية ممتازة وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والموقع الثالث: عرق جامع على عمق ١١ مترا، بقاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا، وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والجدير بالذكر بأن غرفة سياحة الغوص وجمعية المحافظ على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) بصدد توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين في مجال الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم السياحة المستدامة.

كما تم إضافة المواقع الجديدة على تطبيق إخطار الرحلات البحرية الخاص بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتتمكن المنشآت من تنفيذ الأنشطة المصرح بها في المواقع مباشرة بعد الافتتاح الرسمي.