الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح 3 مواقع غوص اصطناعية جديدة بالبحر الأحمر الإثنين المقبل

جريدة الدستور

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع  جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا)، عن افتتاح ثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة-البحر الأحمر، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

وقالت غرفة سياحة الغوص، إن الهدف من إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص إلى زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وحماية الحيد المرجاني الأعظم بالبحر الأحمر المصري، خلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

وأضافت أن “هيبكا” قامت بوضع رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء ٧ مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

الأقصر تستعد للموسم الشتوى.. ووفد ألمانى يزرع 1000 شجرة

txt

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

تفاصيل مواقع الغوص الجديدة بالبحر الأحمر 

الموقع الأول: شعاب السقالة، على عمق ١٢ مترا بقاع رملي سطحي ورؤية جيدة

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

الموقع الثاني: عروق الطويل على عمق يتراوح من ١٢ ل١٥ مترا، بقاع صخري مستوي، رؤية ممتازة وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والموقع الثالث: عرق جامع على عمق ١١ مترا، بقاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا، وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والجدير بالذكر بأن غرفة سياحة الغوص وجمعية المحافظ على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) بصدد توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين في مجال الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم السياحة المستدامة. 

كما تم إضافة المواقع الجديدة على تطبيق إخطار الرحلات البحرية الخاص بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتتمكن المنشآت من تنفيذ الأنشطة المصرح بها في المواقع مباشرة بعد الافتتاح الرسمي. 

غرفة الغوص البحر الاحمر غرفة سياحة الغوص هيبكا محافظة البحر الأحمر

مواد متعلقة

تطبيق جديد يحقق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم على حكم حبسهم

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

بعد تعيينه.. صقر يستقبل رئيس جامعة السويس الجديد (صور)

"أوابك": الدول العربية تمتلك 54.3% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟