تطبيق جديد يحقق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية

أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية التشغيل الرسمي لمنظومة تطبيق إخطار الرحلات البحرية. ويستخدم من قبل المنشآت السياحية من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري المرخصة لتنفيذ الرحلات البحرية الخاصة بأنشطة الغوص والسنوركل عن طريق خطوات سهلة وسريعة. ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبالتعاون فيما بين وزارة السياحة والآثار, وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتعاون فيما بين وزارة السياحة والآثار،ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، والإتحاد المصري للغرف السياحية

وقالت الغرفة انالتطبيق يتيح لمستخدميه من المنشآت السياحية أعضاء الغرفة بملء البيانات اللازمة لإصدار اخطار يساعدهم على تنفيذ الأنشطة طبقاً لمتطلبات وزارة السياحة والآثار والغرفة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع.

ويوفر التطبيق العديد من المعلومات التحليلية والإحصائية، التي تشمل بيانات الرحلات والأنشطة التي يتم تنفيذها،مثل الجنسيات والفئات العمرية للسائحين والممارسين، وأكثر مواقع الغوص والأنشطة البحرية زيارة وإقبالاً من السائحين، مما يساعد على دعم اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠.

واوضح مصطفي حفني، رئيس لجنة تسيير الأعمال للغرفة بأن تطبيق الرحلات البحرية يعزز من القيمة التنافسية لسياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر، حيث ان البيانات والمعلومات التي يوفرهاالتطبيق ستساهم بصورة إيجابية في رفع معدل الآمان والسلامة،وتحقيق الرقابة والارتقاء بمستوي وجودة الخدمات والأنشطة، كما يساهم في السيطرة على الكيانات الغير قانونيةبتحقيق مفهوم الرقابة السابقة التي تضمن عمل المنشآت والمحترفين المرخصين فقط. ويتيح التطبيق من خلال حصر اعداد ومستويات العاملين من تعزيز فرص تدريب الموارد البشرية وخلقفرص عمل جديدة.

ويساهم التطبيق بتوفير معلومات يمكن استخدامها في مجالات التسويق والترويجمما يعزز من القيمة التنافسية للمقصد السياحي المصري في المحافل والمعارض الدولية. كما أنه يمثل قيمة مضافة في الحصول على معلومات جوهرية تأثر بشكل مباشر على مشروعات حماية البيئة البحرية، تحقيقاً لمفهومالسياحة المستدامة.

وتسعي وزارة السياحة والآثار بالتعاون معغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية على تنفيذ إستراتيجياتالتحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة وذلك لمواكبة العصر والارتقاء بقطاع الغوص والأنشطة البحرية.

