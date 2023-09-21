الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس سيدة وعاطلين ضبطوا بـ16 كيلو "حشيش"في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس سيدة وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهمم بالاتجار وحيازة 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطلين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهم مُتخذبن من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين بالمضبوطات 

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس سيدة وعاطلين الإسكندرية غرب الاسكندرية قسم شرطة ثان العامرية أمن الأسكندرية

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حبس عاطل يروج الهيروين فى العامرية بالإسكندرية

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