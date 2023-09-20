الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس متهم بحوزته 200 طربة حشيش وهيروين في برج العرب بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين، بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته علي وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حشيش وهيروين ببرج العرب نيابة برج العرب بالإسكندرية شرطة برج العرب أمن الأسكندرية

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