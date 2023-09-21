الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية، ويأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لـتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

جاء ذلك وفقًا للبيان الصادر من جامعة حلوان والذي يفيد قيام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبوالدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى أبوهشيمة مدير المركز.

ويأتى ذلك فى إطار سعى المركز لتحقيق أهدافه من تحسين وتنمية القدرات المؤسسية للموارد البشرية بجامعة حلوان من خلال رفع وتحديث القدرات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات الجامعة، بجانب تنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر بأنشطته المختلفة بما يحقق استمرارية عملية تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وتنمية القدرات المهنية والإدارية للعاملين بالجامعة.

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اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية يأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية

كما تهدف هذه الدورات التدريبية إلى توفير آلية مؤسسية للجامعة تحقق جودة الموارد البشرية بها كأحد متطلبات توكيد الجودة والاعتماد وفقًا للمعايير العالمية المعترف بها، والإسهام في تنمية الموارد البشرية المحلية والمصرية بتقديم منتجات تدريبية متميزة للمؤسسات المصرية والعربية، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يوفر تمويلًا إضافيًا للجامعة يساعدها في الإنفاق على أنشطة التدريب والتنمية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقام المركز بتقديم برنامج تدريبي مجاني لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك لتعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعمهم خلال مسيرتهم المهنية ولنشر ثقافة النزاهة العلمية بين الباحثين بالجامعة، بالتعاون مع مركز دعم البحث العلمى، وكلية الصيدلة جامعة حلوان ومركز النزاهة العلمية بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، من خلال عقد أربع ورش عمل عن 
‏"Research Integrity and Responsible Conduct of Research "
كما عُقد  برنامج تدريبي عن "الكتابة العلمية والنشر الدولى" وتم من خلاله توضح كيفية  الكتابة العلمية والنشر الدولى وكيفية اختيار المجلة، وقام بالتدريب الدكتور محمد القصاص.
وأيضًا تم تنفيذ برنامج تدريبي عن  "مهارات استخدام الحاسب الآلي" للإداريين، وحاضر فيها الدكتور محمود جابر المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

كما تم عقد برنامج صناعة الفيديو التعليمي، وقام بالتدريب الدكتور أحمد يوسف المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم، وخلال البرنامج تم تنفيذ فيديو تطبيقي لما تم التدريب عليه.

 ويستهدف البرامج التدريبية تدريب القيادات الأكاديمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان ومختلف الجامعات المصرية، وكذلك القيادات الإدارية، الجهاز الإدارى بالجامعة، وطلاب الدراسات العليا، وجميع فئات المجتمع المهتمين بمجالات التدريب بالمركز.

أعضاء هيئة التدريس برنامج تدريبي قدرات الباحثين مركز دعم البحث العلمى كلية الصيدلة جامعة حلوان

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