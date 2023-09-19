جامعة حلوان تطلق مسابقة بحثية وفنية بمناسبة اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية تنظيم المسابقات ودورها في تعزيز الوعي، حيث تعد فرصة رائعة لمشاركة الطلاب والباحثين بأفكارهم ومواهبهم في مجموعة متنوعة من المجالات البحثية والفنية، وحث الجميع للمشاركة والمساهمة في هذا الحدث الوطني المهم، الذي سيعزز من تفاعل الأجيال الجديدة مع تاريخ مصر العظيم.

وفي بيان، أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق المسابقة البحثية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والمنسق العام الدكتور محمد سامي فرغلي مدرس بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري.

تفاصيل المسابقة البحثية والفنية للاحتفال باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر

وتتكون المسابقة من مستويين، حيث يكون المستوى الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، ويكون موضوع البحث متمثلا فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوى الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن، مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية- الاقتصادية- العسكرية- الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من (80- 120) صفحة.

ويكون المستوى الثاني للمسابقة لطلاب مرحلة البكالوريوس، وتكون موضوعات البحث عن "تصور الوضع القائم في مصر بدون حرب أكتوبر المجيدة (ماذا لو لم تتخذ القيادة السياسية المصرية قرار نشوب حرب أكتوبر 1973)، وآخر عن خطة الخداع الاستراتيجي المصرية وأثرها في تحقيق انتصار أكتوبر المجيد"، بحيث تكون عدد صفحات البحث من (40- 60) صفحة.

وتعلن الجامعة عن الموعد النهائي لتسليم الأبحاث يوم الإثنين الموافق 25-9-2023، ويتم تسليم الأبحاث على الرابط التالي: https://forms.gle/t1H2U226HwChSG3K7.