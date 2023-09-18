الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان: مشاركة الطلاب فى بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل أن مشاركة الطلاب في بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمي، وتعد هذه المشاركة  فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة مع باحثين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك يسهم في إثراء البحث العلمي في مجال التربية الفنية وتطويره بمزيد من الأفكار والمناقشات.

حيث أعلنت جامعة حلوان عن مشاركة مميزة لأربعة طلاب من كلية التربية الفنية في المؤتمر العالمي  In Sea World Congress في تركيا، بدعم من الدكتور نبيل عبدالسلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجالات متنوعة.

مشاركة الطلاب في بحوث مشتركة تعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي

وتعاون الطلاب مع الدكتورة سامية الشيخ من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والدكتورة أنيتا سينر من جامعة كونكورديا في كندا في مشروع بحث مشترك بعنوان "تعليم الفنون COILING: الإبداع معًا كطرق تدريس عامة".

وأوضح البحث أن COIL هو اختصار لـ"التعاون الدولي عبر الإنترنت"، حيث يمثل الدراسة والبحث فرصة لتطبيق خبرات التعلم وبناء الشبكات والصداقات فعليًا بطرق جديدة من خلال عمليات التبادل التي تركز على المتعلم.

كما تعد أساليب العمل الجماعي العالمية في الوقت الفعلي غير تقليدية إلى حد ما في التعليم العالي نظرًا لاختلاف الهياكل المؤسسية والمناطق الزمنية واللغات. ومن خلال التدريس خارج حدود الفصول الدراسية، ندرك أن هذه القيود يمكن اختراقها والتغلب عليها بسهولة من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ما يخلق إمكانية الاستدامة، وتتم إثراء وحدات COIL من خلال التركيز على المحادثة التقنية كعادة ذهنية، وتشجيع التفكير الابتكاري والاستجابات في الوقت المناسب من خلال الشراكات التعاونية.

وقالت دكتورة سامية الشيخ، إن فريق جامعة حلوان استطاع إلقاء البحث بشكل مميز، ما جعل أحد أساتذة جامعة أمريكية يعرب عن رغبته في التعاون في مشروع مماثل.

أخبار جامعة حلوان رابط نتيجة طلاب جامعة حلوان المؤتمر العالمي In Sea World Congress تبادل الخبرات البحث العلمي

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