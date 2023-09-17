رئيس جامعة حلوان يؤكد استعداد الإدارة الطبية لإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، استعداد الإدارة الطبية لاستقبال الطلاب الجدد لـإجراء الكشف الطبي، مشددًا على ضرورة تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، وكذلك الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

وشهدت جامعة حلوان اليوم توافد الطلاب المستجدين، بالتزامن مع انطلاق أعمال توقيع الكشف الطبي للعام الدراسي 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي.

توافد الطلاب في أول أيام الكشف الطبي بجامعة حلوان

وأعلنت الجامعة عن فتح التسجيل للكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي:http://mede.helwan.edu.eg، ويقوم من خلاله الطالب بملئ استبيان يتضمن أسئلة خاصة بالمخدرات والتدخين، وبعد استيفاء الاستبيان ودفع قيمة الكشف الطبي، يتم تحديد موعد للطالب للحضور الإدارة الطبية، وبعد ذلك تظهر نتيجه الكشف على الموقع، وبعد ذلك يمكنه التوجه للكلية لاستكمال إجراءات الالتحاق.

ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي، ويشمل الكشف الطبى تخصصات: "الباطنة، الجلدية، الرمد، الأسنان"، وكذلك الكشف عن الإعاقات الذهنية والبدنية؛ لتحويلها إلى لجنة طبية مختصة بهذه الحالات.

الأيام المخصصة للكشف الطبي

وأعلنت الإدارة الطبية أن أيام: الأحد، الثلاثاء، الخميس للطالبات، وأيام الاثنين، الاربعاء للطلاب، ولن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الالكترني بها كود الطالب حتي يتسني لنا التأكد من شخصه من خلال بياناته التي تظهر على الشاشة أمام الطبيب، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.