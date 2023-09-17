الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تعلن استعدادها التام للعام الجامعي الجديد 2023-2024

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2023-2024. 

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تقوم بتحسين بنيتها التحتية وتقوم بتطوير مناهجها التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.

الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب في الجامعة من تدابير صحية، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات المعمول بها لمكافحة انتشار الأمراض.

وختم الدكتور قنديل تصريحه بالتأكيد على جاهزية جامعة حلوان لاستقبال الطلاب وتقديم تعليم عالي الجودة في العام الجامعي الجديد، داعيًا الطلاب الجدد إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية والثقافية المتاحة في الجامعة.

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أسبوع شباب الجامعات أقيم بتجهيزات ضخمة

وكان قد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن أسبوع شباب الجامعات أقيم بتجهيزات ضخمة وسط عقد عشرات الفعاليات و منافسات حماسية واستعدادات لوجستية تمت على أكمل وجه في وقت قياسي، وأكثر مايميز الأسبوع الثالث عشر هو تنوعه في كافة المجالات، والفعاليات والمسابقات بشكل غير مسبوق، وشهد استقال لكافة الجامعات من كل المحافظات.

ورش عمل بحثية ونقاشات في كافة المجالات العلمية والنفسية وريادة الأعمال بأسبوع شباب الجامعات

كما تم عقد ندوات وورش عمل بحثية ونقاشات في كافة المجالات العلمية والنفسية وريادة الأعمال وغيرها، وكرنفالات وحفلات كورال واستعراضات وعروض مسرحية متميزة، وعدد كبير من الفعاليات الرياضية في كل الألعاب تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد، القدم، والمعارض العلمية والفنية ومسابقات الميكاترونيك، والمعلومات العامة والشطرنج، البحث العلمي، والبرمجة.

كما أقيم خلال فعاليات الأسبوع دوري للالعاب الالكترونية ومسابقات الحديث، القرآن الكريم، افضل عرض تقديمي، صحف الحائط، وورش عمل ومعارض لكليات الفنون، وأنشطة الجوالة ورحلات لاهم المعالم السياحية والتاريخية.

تحسين بنيتها التحتية تطوير مناهجها التعليمية مكافحة انتشار الأمراض سلامة الطلاب في الجامعة تدابير صحية

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