جامعة حلوان الأهلية تعلن تنبيها هاما لخريجي الثانوية الأزهرية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تنبيه هام لخريجي المدارس الثانوية الأزهرية عام 2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع التقديم الالكتروني للجامعة (أيقونة الأزهر) على الرابط App2.helwan.edu.eg/hnu.

وأوضحت الجامعة أنه تم إعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية 2023 الذين سبق لهم التقدم على موقع الجامعة، وعلى جميع الطلاب المتقدمين ضرورة الدخول على الموقع (صفحة الطالب) لمعرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم ، مع مراعاة الأتي:

-بالنسبة للطلاب المرشحين للجامعة من خلال الموقع عليهم إحضار ملف التقديم الخاص بهم متضمنا أصول أوراقهم وشهادتهم لاستلام كود مالي لدفع المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

-الطالب المرشح الذي سيتخلف عن الحضور للجامعة خلال المهلة المقررة له على الموقع سيتم إلغاء ترشيحه وترشيح طالب أخر غيره من قائمة الانتظار؛ وعلى جميع الطلاب المرشحين تحمل مسئوليتهم في ذلك.

الإعلان قريباً عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأكد مكتب القبول والقيد بجامعة حلوان الأهلية أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فور استكمال الأوراق الناقصة من بعض الطلاب وانتهاء عمليات المراجعة والتدقيق والتنسيق الداخلي بالجامعة ووفقاً لنسبة المقاعد المقررة لحملة هذه الشهادات، علماً بان الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية على الرابط :www.facebook.com/hnu.Helwan، ولا يعتد بأي معلومات تنشر خارج هذه الصفحة.

وكانت قد أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023/2024، علماً بأن القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.