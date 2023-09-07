الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بالبرامج الدراسية والكليات بجامعة حلوان الأهلية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 

تعلن جامعة حلوان الأهلية عن إعادة فتح باب التقدم الإلكتروني للأماكن الشاغرة بجميع البرامج الدراسية والكليات العاملة بالجامعة بالعام الجامعي 2023/2024، علماً بأن القبول بأسبقية سداد المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية من خلال كود الدفع الذي سيظهر على صفحة الطالب على موقع التقديم بحد أقصى 48 ساعة فقط من تاريخ ظهور الكود على صفحة الطالب.

وهناك بعض الملاحظات الهامة للطلاب وأولياء الأمور وهي:
- طريقة الدفع وإثبات جدية الحجز عند ظهور الكود على صفحة الطالب ويتم السداد من خلال أي ماكينة دفع إلكتروني ( مصاري / ممكن / أمان / بيي / خدماتي / ....إلخ ) ماعدا فوري سواء بطرق الدفع الإلكتروني من خلال الإنترنت أو من خلال المتاجر. 
- الجامعة غير مسئولة عن التأخر في إتمام حركة السداد من قبل الطالب أو ولي الأمر ، وجميع الأعذار مرفوضة في هذا الشأن .
- لا يوجد إعادة لتفعيل الأكواد بعد إنتهاء المهلة المقررة للسداد بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.
-   موقع التقديم الإلكتروني على الرابط app2.helwan.edu.eg/hnu
- على الطالب وولي الأمر ضرورة متابعة موقع التقديم بإستمرار.

وجاءت مصاريف الكليات بجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي 2023

مصاريف برنامج هندسة الأنظمة الذكية 48 ألف جنيه

مصاريف برنامج العمارة والتصميم البيئي48 ألف جنيه

مصاريف برنامج التصميم الداخلي البيئي 35 ألف جنيه

مصاريف برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية35 ألف جنيه

مصاريف برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي35 ألف جنيه

مصاريف كلية العلوم الإنسانية 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الإدارة الأعمال 50 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 65 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم 40 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.

مصاريف كلية العلوم الصحية 40 ألف جنيه

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