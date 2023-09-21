"الرقابة الصحية" تبحث مع "الأمريكية للتنمية" ترتيبات برامج التدريب الدولية

بحث الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمشروع الدولي لصحة الأسرة FHI، وخبراء الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا)، خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، تفاصيل برامج التدريب الدولي للمرجعين التي من المقرر إقامتها لفريق المراجعين والمقيمين خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، في إطار حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على إكساب مراجعي الهيئة مهارات وخبرات التقييم الدولي للمنشآت الصحية وفقا لأحدث اتجاهات التقييم العالمية.

ناقش الاجتماع كذلك سبل توافق برامج التدريب التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين، مع متطلبات ومعايير (الإسكوا)، في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه.

حصول هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على الاعتماد الدولي

جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد نجحت في الحصول علي الاعتماد الدولي من الإسكوا لسبع إصدارات من معايير اعتماد المنشآت الصحية، يتناول كل إصدار منها نوع من المنشآت الصحية، بنسب نجاح تراوحت بين ٩٦٪؜ - ٩٩٪؜.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على تبادل المعرفة والخبرات المشتركة مع الجهات المناظرة دوليا لضمان توافق طرق وأدوات قياس تطبيق المعايير - التي يستخدمها مراجعي الهيئة عند تقييمهم للمنشآت الصحية قبل إجازة اعتمادها - مع ما ينفذه خبراء التقييم الدوليين.

وأكد طه ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البشر والتأهيل العلمي المستمر للمراجعين وفقا لأحدث الاتجاهات الدولية، مشددا على أهمية حصول برامج تدريب المراجعين على اعتماد (الاسكوا) والذي يؤسس لبناء نظام مستدام أثناء عمليات التقييم والمراجعة للمنشآت الصحية، وهو ما يدفع نحو تحقيق ما تهدف اليه الدولة بتطبيق التغطية الصحية الشاملة وفق معايير جودة عالمية.

وأوضح أن الهيئة بصدد تنظيم عدد من البرامج التدريبية الدولية للمراجعين خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي يقوم بها خبراء من هيئة الاعتماد الكندية، وكذلك من الجمعية الدولية لاعتماد المنشآت الصحية (الإسكوا).

وتستهدف هذه البرامج تدريب ٦٥ مراجعا ومقيِّما، حيث يشمل كل برنامج الجوانب النظرية الخاصة بعملية التقييم إلى جانب التطبيقات العملية للمعايير بعدد من المنشآت الصحية المعتمدين لدي الهيئة.

ومن جهته، أوضح الخبير الدولي الدكتور إدوارد تشابي، مستشار فني الاعتماد والتقييم بمجال الصحة وقائد فريق البرنامج التدريبي الدولي، أن هذه البرامج المتخصصة تركز على أهم المهارات الفنية والعمليات والقواعد الخاصة بمراجعة وتقييم المنشآت الصحية قبل اتخاذ القرار باعتمادها، كما تركز التدريبات علي مهارات القيادة والتواصل والتفاعل بين قائد فريق المراجعة وبين بقية اعضاء الفريق، تشمل أيضا نظم تتبع حصول المريض على الخدمة الصحية وفق معايير الاعتماد، وتحديد الأماكن ذات الأولوية، بالإضافة إلى أبرز التحديات والحلول التي تواجه المقيم ميدانياً، وكيفية إجراء الاختبارات ومراجعة الملفات السابقة واللاحقة لعملية التقييم.