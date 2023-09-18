"الرقابة الصحية": اعتماد وتسجيل مستشفى و7 وحدات و3 مراكز طب أسرة

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- وحدة طب الأسرة بالزريقات بحري بالأقصر.

- وحدة طب الأسرة بالقرايا بالأقصر.

- وحدة طب أسرة عين غصين بالإسماعيلية.

- مركز اليوسف للأشعة بمحافظة السويس.

- مركز العيون الدولي بالجيزة.

اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة

وفي ذات السياق، قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة منح شهادة تسجيل لكل من:

- مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء.

- مركز طب أسرة المزينة في نويبع بجنوب سيناء.

- مركز طب أسرة أبو زنيمة بجنوب سيناء.

- مركز طب أسرة رأس سدر بجنوب سيناء.

- وحدة طب أسرة الأمل بالسويس.

- وحدة طب أسرة المحروسة بالسويس.

- وحدة طب أسرة الإسباعية بجنوب سيناء.

- وحدة طب أسرة أبو صويرة بجنوب سيناء.

وصرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن نظام الإحالة من أهم مقومات استقامة النظام الصحي للجمهورية الجديدة، حيث يحد من ازدحام المستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض، مؤكدًا أهمية دور طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم أكثر من ٧٠% من الخدمات الصحية للمنتفعين.

معايير الجودة



وأضاف أن الحصول على اعتماد "جهار" وفقًا لمعايير الجودة هو بوابة الدخول إلى التأمين الشامل التي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري.

وأكد د. أحمد طه أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقًا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).