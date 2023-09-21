الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

64 مخالفة تموينية في حملات مكثفة بالدقهلية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

حررت مديرية تموين الدقهلية 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز "الجمالية والسنبلاوين وبندر المنصورة"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، في بيانٍ اليوم الخميس، إن الحملات أسفرت عن ضبط 64 مخالفة تموينية، بالإضافة إلى ضبط 200 لتر سولار، وإنذار 29 مخبزًا بالجمالية وجرى إخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها.

ووجَّه دايرة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

ووجَّه دايرة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة؛ وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي وقتٍ سابق، عقد السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين، اجتماعًا مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية تحت عنوان: "السعي نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"، وتطوير آلية العمل الرقابية بحضور مديري الإدارات الداخلية ورؤساء الاقسام بالمديرية ومديري الإدارات الخارجة وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة والعاجلة.

وإعداد خطة لكل ادارة تعتمد من مدير المديرية وتكون أسبوعيًا وتطوير نظام الرقابة على قطاعات التموين والسعي نحو التركيز على جودة ما يتم تقديمه للمواطن.

وأكد السيد، ضرورة المتابعة المستمرة على محطات تموين السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز والتأكد من مدى تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بهم ومدى الالتزام بالقرارات المنظمة للعمل.

مديرية تموين الدقهلية حملات علي الأسواق والمخابز السنبلاوين بندر المنصورة السيد دايره مخالفة تموينية النيابة العامة

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