تموين الدقهلية: تحرير 115 محضرًا فى مجالى المخابز والأسواق بمركز شربين

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير 115 محضرًا تموينيًا متنوعًا (75 بالمخابز، 40 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركز شربين أمس.

وأوضح المشرف العام على المديرية - في بيان اليوم الأحد - أنه تم ضبط طنين ونصف الطن ملح خشن، وأكثر من 10 آلاف و877 طنًا من منتجات اللحوم المتنوعة غير صحة للاستخدام الآدمي، 5 أطنان ردة ، و2000 لتر سولار ، 500 لتر بنزين 80، و 114 إسطوانة غاز منزلي و40 شيكارة فول مدشوش، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأضاف دايرة أنه تم تحرير عدد من المحاضر منن بينها 3 محاضر تجميع 190 بطاقة تموينية ذكية، و4 محاضر للتصرف في 23 شيكارة دقيق، محضر تجميع 3 شكائر دقيق ، 3 محاضر انتهاء الصلاحية، 3 محاضر تجميع سلع تموينية ،محضر سلع مجهولة المصدر.

وأكد استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق

كان قد كشف السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وتشكلت مجموعة من الحملات المجمعة بالمديرية على مدن: ميت سلسيل، المطرية، شربين، ميت غمر، بالاشتراك مع مديرى الإدارات، وتم تحرير 116 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

صرف سلع سبتمبر التموينية

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع سبتمبر 2023، حيث شهدت المنافذ، البالغ عددها 40 ألفًا على مستوى الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 22 مليون بطاقة، لصرف السلع المدعمة، حيث يتم توفير 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع التموينية 37 مليار جنيه سنويًا.

وقال الدكتور علي المصيلحى إن جميع السلع الأساسية متوافرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

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