السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 116 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

مخبز
مخبز

كشف   السيد دايره - المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وتشكلت مجموعة من الحملات مجمعة بالمديرية  علي مدن  ميت سلسيل ، المطرية , شربين  ،ميت غمر  بالاشتراك مع مديرى الادارات وتم تحرير116مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

 

مخالفات المخابز 

ففي مجال المخابز تم تحرير 108محضر من محضر تجميع بطاقات، و عدم وجود سجل تفتيش، و غلق في مواعيد العمل الرسمية و تصرف في دقيق بقيمة  43 شيكارة و عدم مطابقة للمواصفات و نقص وزن .

مخالفات الأسواق 

ومجال الأسواق  تم تحرير 8 محضر  وجاءت بين عدم وجود شهادة صحية ،
و سلع مجهولة المصدر ،و عدم وجود فواتير ،و ذبح خارج السلخانة.

 

هذا ويؤكد المشرف العام على استمرار الحملات التموينية للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة وتأتي  هذة الحملات  بناءً على توجيهات  الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

صرف سلع سبتمبر التموينية 

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف سلع سبتمبر 2023، حيث شهدت المنافذ البالغ عددها 40 ألفًا علي مستوي الجمهورية إقبالًا كبيرًا من المواطنين البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي نحو 22 مليون بطاقة، علي المنافذ لصرف السلع المدعمة، حيث يتم توفير 31 صنفًا، حيث تبلغ  قيمة السلع التموينية لـ37 مليار جنيه سنويًا.


وقال  الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من  6 أشهر، مشيرًا إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

 

مخالفات مخابز مديريات التموين والتجارة الداخلية مديرية تموين الدقهلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السيد دائرة الدقهلية

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