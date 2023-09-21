ننشر خريطة فعاليات أسبوع "أفلام جوته" بالقاهرة والإسكندرية.. الليلة

تتواصل في السابعة مساء اليوم الخميس، بمعهد جوته الألماني بالإسكندرية والقاهرة، فعاليات أسبوع أفلام جوته، والذي ينظمه المعهد بالتزامن بين القاهرة والإسكندرية ويستمر حتي 26 سبتمبر الجاري.

وتفتتح فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية، بعرض الفيلم الروائي الطويل The Ordinaries أو “العاديون”، وذلك بقاعة سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويعقب عرض الفيلم لقاء مع مخرجته صوفي لينينباوم.

وفيلم "العاديون"، إنتاج ألماني عام 2022، يعرض مصحوبا بترجمة للعربية، وتبلغ مدة عرضه 124 دقيقية، وتدور أحداثه حول “باولا”، والتي تعيش مع والدتها في مجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات: "شخصيات رئيسية"، و"شخصيات ثانوية"، و"فرعية"، وهي مصطلحات مستعارة من عالم السينما.

يسود هذا النظام الاجتماعي الاضطهاد، حيث تعيش الشخصيات "الفرعية" على هامش المجتمع، وتعتبر أدنى طبقة في الإسكان الجماعي التابع للدولة.

تنتمي باولا إلى "الشخصية الثانوية"، لكنها شقت طريقها بشق الأنفس إلى أعلى السلم. وهي الآن على وشك إجراء اختبار يثبت أنها جديرة بأن تصبح "شخصية رئيسية"، ومن أجل ذلك يتعين عليها تقديم مونولوج عاطفي تصحبه موسيقى مؤثرة. لديها فكرة جيدة، لكن "قارئ القلب"، الذي تنبع منه موسيقاها، يسبب المشاكل. فتذهب إلى حي السُكان "الفرعيين" بحثًا عن حل، وهناك تدرك أن ما يربطها بهؤلاء الأشخاص أكثر بكثير مما كانت تتخيل.

ــ حكايات البيت الأرجواني بشارع البستان

وفي السادسة مساء، وضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته بالقاهرة والإسكندرية، يعرض بمعهد جوته الألماني، فرع شارع البستان بوسط البلد، الفيلم الروائي الطويل “حكايات البيت الإرجواني”، من إخراج عباس فاضل، والفيلم وثائقي، إنتاج لبناني عراقي فرنسي 2022، ناطق باللعة العربية.

ويتناول الفيلم استكشاف مُخرج أفلام وزوجته الرسامة لبنان المعاصر بصوتين ونظرتين مختلفتين، ويحاولان من خلال فنهما التقاط الجمال الأخاذ والجوهر العميق لهذا البلد السخي، الذي عصفت به أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، أودت به إلى حافة الانهيار التام، فلم يعد قادرًا على إطعام مواطنيه أو إثنائهم عن اختيار المنفى.

ــ عرض “توباب” بجوته الدقي

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته بالقاهرة والإسكندرية، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الألماني الروائي الطويل “توباب”، من إخراج فلوريان ديتريش.

والفيلم إنتاج ألماني 2020 وتبلغ مدة عرضه 96 ناطق باللغة الألمانية، ويعرض مصحوبا بترجمة إلى العربية.

تدور أحداث الفيلم حول “باتو” والذي تنضجه السنوات التي قضاها في السجن، وها هو يتطلع إلى بداية جديدة مع صديقه “دينيس”، يتطلع إلى الاستمتاع بالحرية، واحتضان النساء، والاحتفاء بالكسل والبُعد تمامًا عن السُلطات.

إلا أن الأمور لما تسير على ما يرام في حفل الترحيب به، والذي يضم جميع أفراد العصابات في الحي. ويتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في نفس الليلة. ويتلقى خبرًا مأساويًا غير متوقع: سيتم سحب أوراقه بسبب جرائمه الجنائية المتكررة، وسيتعين عليه الرحيل إلى السنغال، "وطنه الأم" في غضون أسبوعين. وإلا فسيتم ترحيله.

ــ فيلم “الكل يتحدث عن الطقس”

يليه في الثامنة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي أيضا، الفيلم الروائي الطويل “الكل يتحدث عن الطقس”، من إخراج أنيكا بينسكي. والفيلم روائى طويل، تبلغ مدة عرضه 89 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للعربية.

يتناول الفيلم قصة “كلارا” التي استطاعت أن تترك مقاطعتها في ألمانيا الشرقية، وها هي الآن تعيش حياة مستقلة في برلين، حيث تقوم بالتدريس في الجامعة وتسعى للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة. وبالكاد لديها وقت لعائلتها، فوقتها موزع بين طموحاتها المهنية، وعلاقتها الغرامية مع أحد طلابها، وصداقتها المرهِقة مع “مارجوت”، مشرفتها على رسالة الدكتوراه.

تعود كلارا مع ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا إلى موطنها بمناسبة عيد ميلاد والدتها “إنجي” الستين. وهناك تجد نفسها في مواجهة مع نموذجها المثالي لحياة حرة ومستقلة. ما هو الثمن الذي يجب أن تدفعه مقابل ذلك؟ وهو ما تكشف عن أحداث الفيلم .