الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يوسف القعيد لـ "الشاهد": كنت أحلم بجثة أدهم الشرقاوى بعد قتله

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب يوسف القعيد

كشف الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، عن فكرة روايته "الحرب في بر مصر"، قائلا:" والدتي رحمها الله مبروكة إسماعيل حسانين حمادة، وقد كانت حكاءة عظيمة ، عندما كنت أنزل بلدنا كانت تلخص لي ما جرى في الفترة التي مكثت بها في وحدتي والبالغة 45 يوم ، حيث كانت تحكي لي بعض الحكايات". 

 

وأضاف يوسف القعيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news:" والدتي حكت لي بأن بلد بجوار بلدنا جاءت إليها سيارة فيها شهيد، وهم يستلمونه وجدوا بأن هذا الشهيد اسمه هو ابن العمدة، لكن وجهه هو ابن الغفير.. وقد كانت هذه حكاية شعبية، من الممكن أن تكون صحيحة ومن الممكن أنها لم تحدث، حيث أن الخيال الشعبي المصري ينتج حكايات تتفوق على كل شيء لدرجة أنني أحيانا يخيل إلي أن أدهم الشرقاوي حكاية شعبية، رغم أنني عندما كنت أنام في بلدنا، كنت أحلم بأدهم الشرقاوي، حيث كان بجوارنا في عزبة زبيدة مركز إيتاي البارود، محافظة البحيرة. 

 

وتابع: "كنت أحلم أنني رأيت جثة أدهم الشرقاوي بعد قتله.. الحكايات الشعبية كانت تسيطر على عقلي ليتداخل الواقع مع الخيال". 

 

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور. 

يوسف القعيد برنامج الشاهد رواية الحرب في بر مصر الإعلامي محمد الباز أدهم الشرقاوي

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