الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منذ الثمانينات.. القصة الكاملة للصراع بين أذربيجان والأرمن

حرب أذربيجان وأرمينيا
حرب أذربيجان وأرمينيا

على مدار الأعوام الماضية، خاضت أذربيجان وأرمينيا حربا دموية بشأن ناجورنو كاراباخ في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وكانت سببا في اندلاع المزيد من أعمال العنف في السنوات التي تلت ذلك.

وحدث آخر تصعيد كبير في الصراع في عام 2020 عندما تم الإبلاغ عن مقتل آلاف الأشخاص خلال ستة أسابيع من القتال العنيف، وأدى نشر قوات حفظ السلام الروسية إلى توقف القتال في ذلك الوقت، لكن التوترات كانت تتصاعد منذ أشهر قبل العملية العسكرية الأخيرة.

ما الذي أدى إلى القتال الأخير؟

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الكرملين: الأزمة فى كاراباخ مع أرمينيا شأن داخلى لأذربيجان

وجاءت المخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة عندما فرضت أذربيجان حصارًا فعالاً على طريق حيوي يؤدي إلى الجيب في ديسمبر 2022، وهو ممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يربط جمهورية أرمينيا بما يقرب من 120 ألف أرمني في ناجورنو كاراباخ.

كما يعد شريانا رئيسيا للإمدادات، وقد أبلغ سكان ناجورنو كاراباخ عن نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية في الأشهر الأخيرة.

واتهمت أذربيجان أرمينيا باستخدام الطريق لجلب الإمدادات العسكرية، وهو ما نفته أرمينيا.

وقد جاءت الآمال في احتمال تخفيف التوترات عندما سُمح لعدد صغير من شاحنات المساعدات التي تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى ناجورنو كاراباخ في منتصف سبتمبر عبر ممر لاتشين، وبشكل منفصل، طريق أغدام من أذربيجان.

لكن إبقاء خطوط النقل هذه مفتوحة، ولا سيما ممر لاتشين، اعتمد بشكل كبير على وجود قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة منذ عام 2020، وقد تم تحويل انتباه موسكو ومواردها العسكرية بسبب غزوها لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الأرميني مؤخرا إن روسيا "تغادر المنطقة بشكل عفوي".

 

ما الذي أدى إلى الحرب؟

أصبحت أرمينيا وأذربيجان الحديثة جزءًا من الاتحاد السوفيتي في عشرينيات القرن العشرين، حيث كانت المنطقة المخصصة لناجورنو كاراباخ تضم أغلبية سكانية من العرق الأرمني ولكن كانت تحت سيطرة أذربيجان.

صوت البرلمان الإقليمي لناجورنو كاراباخ ليصبح جزءًا من أرمينيا عندما بدأ الاتحاد السوفيتي في الانهيار في أواخر الثمانينيات، وسعت أذربيجان إلى قمع الحركة الانفصالية، بينما دعمتها أرمينيا.

وأدى ذلك إلى اشتباكات عرقية، وبعد إعلان أرمينيا وأذربيجان استقلالهما عن موسكو، اندلعت حرب واسعة النطاق، وتلا ذلك سنوات من سفك الدماء والمعاناة.

تتذكر كونول خليلوفا، محررة الخدمة الأذربيجانية، كيف أُجبر مئات الآلاف من الأذربيجانيين على الخروج من أرمينيا، ليصبحوا لاجئين في أذربيجان.

في فبراير 1992، قُتل سكان بلدة خوجالي الأذربيجانية، الواقعة في منطقة ناغورنو كاراباخ، على يد القوات الأرمينية، بمساعدة بعض العسكريين الروس،  وتوفي أكثر من 600 شخص، بحسب أذربيجان. أرمينيا تشكك في الرواية وعدد الوفيات.

وعلى مر السنين، قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشُرد أكثر من مليون وسط تقارير عن عمليات تطهير عرقي ومجازر ارتكبها الجانبان، وطردت القوات الأرمينية القوات الأذربيجانية من ناجورنو كاراباخ في التسعينيات وتقول خليلوفا إنها تفاجأ أحياناً بمعرفة القليل من الشباب في كلا البلدين عن الفظائع.

وفي عام 2020، أصبح الوضع متقلباً منذ ذلك الحين، حيث أدت نوبات القتال إلى انقطاع فترات الهدوء النسبي، وحدثت أكبر مواجهة عسكرية منذ أوائل التسعينيات قبل ثلاث سنوات خلال ستة أسابيع من القتال العنيف.

استعادت أذربيجان الأراضي، وبحلول الوقت الذي اتفق فيه الجانبان على توقيع اتفاق سلام بوساطة روسية في نوفمبر 2020، كانت قد استعادت جميع الأراضي المحيطة بناجورنو كاراباخ التي كانت تسيطر عليها أرمينيا منذ عام 1994.

 

أذربيجان وأرمينيا حربا دموية ناجورنو كاراباخ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات سببا في اندلاع المزيد من أعمال العنف السنوات

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