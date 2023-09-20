الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: الأزمة فى كاراباخ مع أرمينيا شأن داخلى لأذربيجان

اذربيجان
اذربيجان

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، عن أن الأزمة في كاراباخ شأن داخلي لأذربيجان، حسبما أفادت وكالة رويترز الإخبارية. 

وكانت قد شنت أذربيجان يوم الثلاثاء هجومًا عسكريًا جديدًا في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، مما أثار مخاوف من نشوب حرب أخرى في القوقاز.

وقال الانفصاليون الأرمن في المنطقة، إن أذربيجان تستخدم المدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار الهجومية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصًا بينهم بعض المدنيين وإصابة 80 آخرين.

واتهموا القوات الأذربيجانية بـ"محاولة التقدم" إلى كاراباخ. وأضافوا أن "القتال مستمر على طول خط التماس بأكمله".

أسلحة عالية الدقة 

 

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الجارديان: الاشتباكات المسلحة تتجدد في إقليم كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان


وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة على الخطوط الأمامية وفي العمق". وقالت رئاسة باكو: "تم إطلاق إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب في المنطقة". وحثت الانفصاليين في كاراباخ على إلقاء أسلحتهم وعرضت إجراء محادثات في بلدة يفلاخ.

وقالت: "يجب على القوات المسلحة الأرمينية غير الشرعية أن ترفع الراية البيضاء". "وإلا فإن إجراءات مكافحة الإرهاب ستستمر حتى النهاية".

وأدانت وزارة الخارجية الأرمينية الهجوم. وأضاف أن "أذربيجان شنت عدوانًا آخر واسع النطاق على شعب ناجورنو كاراباخ، بهدف استكمال سياسة التطهير العرقي"، ويجب على قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة "اتخاذ خطوات واضحة لا لبس فيها لوقف العدوان الأذربيجاني".

ويخوض الخصمان السوفيتيان السابقان في القوقاز نزاعًا مستمرًا منذ عقود بشأن كاراباخ، وخاضا حربين على المنطقة الجبلية في التسعينيات وفي عام 2020.

وقالت باكو إن وسيطي القوة الإقليميين روسيا وتركيا، اللذين يشرفان على مهمة حفظ السلام الهشة في ناجورنو كاراباخ، تم إبلاغهما بالأنشطة العسكرية لأذربيجان في كاراباخ، ووصفت تركيا العملية بأنها ضرورية وحثت على مفاوضات شاملة لإنهاء القتال. "ونتيجة لمخاوفها المشروعة والمحقة بشأن الوضع على الأرض، الذي أعربت مرارًا وتكرارًا عن عدم تخفيفه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات منذ نهاية حرب كاراباخ الثانية، اضطرت أذربيجان إلى اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية على أراضيها السيادية.

ودعت قوات حفظ السلام الروسية التي تقوم بدوريات في المنطقة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقالت إنها نظمت عمليات إجلاء للمدنيين. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التصعيد الحاد في كاراباخ، وتعمل على دفع البلدين إلى التفاوض.

دعا المتظاهرون في العاصمة الأرمينية يريفان رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الاستقالة بعد أن ندد بالدعوات إلى "الانقلاب" بسبب الهجوم الأذربيجاني.

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