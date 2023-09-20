الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: الدولة ستوقف تصدير أى سلع يتم احتكارها

البصل
البصل

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة ستتخذ قرارات بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار؛ لتخزينها والتلاعب بالأسعار.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، لضبط أسعاره في السوق وزيادة المعروض.

أضاف أن الدولة لن تتهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب.. مشيرا إلى أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.

يشار إلى أن الدولة المصرية تناقش آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.

السلع الاستراتيجية ممارسات احتكارية التجار السوق البصل

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