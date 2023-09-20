الزراعة: الدولة ستوقف تصدير أى سلع يتم احتكارها

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة ستتخذ قرارات بوقف تصدير بعض السلع الاستراتيجية في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار؛ لتخزينها والتلاعب بالأسعار.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، لضبط أسعاره في السوق وزيادة المعروض.

أضاف أن الدولة لن تتهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب.. مشيرا إلى أن الدولة تستهدف دائما توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار بالأسواق.

يشار إلى أن الدولة المصرية تناقش آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.