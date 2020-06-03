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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخطة اكتفاء.. ارتفاع مساحات المحاصيل الاستراتيجية و«الأرز» يتراجع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:07 م
المحاصيل الاستراتيجية
المحاصيل الاستراتيجية
أميرة ممدوح
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تتجه مصر بخطى متسارعة لزيادة مخزونها من المحاصيل الاستراتجية محليًا، في خطوة على طريق حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع، أبرزها محاصيل القمح والقصب والأرز والقطن، وهو ما أظهرته أحدث الإحصاءات الرسمية من توسع في المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وفي هذا الصدد، رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير مفصل صادر عنه، تطور المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمتها محصول القمح، حيث سجلت المساحات المزوعة به ارتفاعًا إلى حدود 3.1 مليون فدان بنهاية 2018، مقابل 2.9 مليون فدان العام السابق عليه.

كما أظهر التقرير، ارتفاع مساحات زراعة القطن إلى 335.9 ألف فدان 2018، مقارنة بحوالي 216.9 ألف فدان خلال العام السابق عليه، كما ارتفعت مساحات القصب المزروع من 326.2 ألف فدان لـ 327.4 ألف فدان خلال فترة المقارنة نفسها.

وسجل محصول الأرز منفردًا تراجعا في مساحات زراعية تزامنًا مع تطبيق سياسات ترشيد استخدامات المياة، لتنكمش المساحات إلى 859.3 ألف فدان خلال 2018، مقابل 1.3 مليون فدان خلال 2017.

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