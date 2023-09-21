مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 21-9-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ذكرًا أو أنثى، وهي عبادة يؤديها المسلم في أوقات محددة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي وسيلة لتزكية النفس وطهرها من الذنوب والمعاصي، وهي أيضًا وسيلة لتنمية الشعور بالمسؤولية والالتزام لدى المسلم، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 21-9-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر: 4:27 صباحًا.

الشروق: 6:03 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:10 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:32 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:34 مساءً.

صلاة العشاء: 7:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر: 4:25 صباحًا.

الشروق: 6:01 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:08 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:30 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:32 مساءً.

صلاة العشاء: 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في الوجه البحري

صلاة الفجر: 4:26 صباحًا.

الشروق: 6:02 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:09 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:31 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:33 مساءً.

صلاة العشاء: 7:55 مساءً.

مواقيت الصلاة في الدلتا

صلاة الفجر: 4:25 صباحًا.

الشروق: 6:01 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:08 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:30 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:32 مساءً.

صلاة العشاء: 7:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في الصعيد

صلاة الفجر: 4:22 صباحًا.

الشروق: 5:58 صباحًا.

صلاة الظهر: 11:56 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:28 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:30 مساءً.

صلاة العشاء : 7:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في جنوب سيناء

صلاة الفجر: 4:19 صباحًا.

الشروق: 5:55 صباحًا.

صلاة الظهر: 11:53 ظهرًا.

صلاة العصر: 3:25 عصرًا.

صلاة المغرب: 6:27 مساءً.

صلاة العشاء : 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء