منسق "حياة كريمة" بالإسماعيلية يوضح أهم فعاليات مبادرة "أنت الحياة"

كشف محمد جمال، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، أهم فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، مؤكدًا أنها أحد أكبر الفعاليات التي تقيمها المؤسسة داخل المحافظات.

وقال منسق حياة كريمة في الإسماعيلية إن مبادرة "أنت الحياة" منذ 17 سبتمبر الماضي ومستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن الفعاليات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأضاف أن مبادرة "أنت الحياة" تتم بشراكة أكثر من 11 جهة ما بين قوافل طبية مقدمة من مديرية الصحة وجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى قافلة أسنان مقدمة من الجامعة البريطانية.

منسق مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية: مبادرة أنت الحياة شملت 3 ملتقيات توظيف

كما أوضح أن المبادرة شملت 3 ملتقيات توظيف مقدمة من وزارة الشباب والرياضة وشركة عمال مصر، كما أن وزارة الشباب تقيم أنشطة رياضية على هامش المبادرة.

وتابع: "أيضًا وزارة الثقافة تشارك بأنشطة ثقافية عبارة عن ورش حكي للأطفال ومعرض كتاب ومسرح عرائس" كما أن المجلس القومي للمرأة يشارك في مبادرة "أنت الحياة" بأكثر من فعالية من محاضرات توعوية للسيدات والأسرة، بالإضافة لإقامة أكثر من 6 ورش عمل حرفية للسيدات وإصدار بطاقات الرقم القومي مجانًا للسيدات.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان مشارك بالمبادرة ويُقيم مبادرات توعوية لجميع فئات الأسرة من الشباب أو الرجال والسيدات، بالإضافة إلى فعاليات لفك الغارمين ومحاضرات متنوعة.