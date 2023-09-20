بعد تلقيه عرضًا من ريال بيتيس.. إصابة عمر سيد معوض بالرباط الصليبى

كشف سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إصابة نجله عمر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تأتي إصابة عمر في الوقت الذي تلقى فيه منذ ساعات عرضًا رسميًا من ريال بيتيس بعد أن قضى معايشة في النادي الإسباني خلال هذا الصيف.

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ونشر سيد معوض عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "قدّر الله وما شاء فعل، إصابة عمر معوض بقطع في الرباط الصليبي".

وأضاف "يأتي ذلك بعد وصول عرض رسمي من ريال بيتيس إلى النادي الأهلي يطلب فيه اللاعب".

ويغيب اللاعب الشاب حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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