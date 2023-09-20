أشرف عقبة: الدولة وضعت صحة المواطنين نصب أعينها خلال الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة طب عين شمس سابقًا، إن الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة عملت على تطوير المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الصحية لكي تقدم خدمة تليق بالمواطن.

وأضاف عقبة في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة عملت على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات كما طوّرت البنية التحتية في العديد من المستشفيات لتقديم حياة كريمة للمواطن.

وتابع: "عندما يرى المواطن أن الدولة مهتمة بالخدمات الصحية المقدمة إليه يشعر أن صحته شيء مهم جدًا عند الدولة"، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على حملات والخدمات الصحية لأنها مُقدمة بالمجان.

أشرف عقبة: الدولة اهتمت تدريب الكوادر الطبية لسد كل الفراغات الموجودة

كما أكد أنه لكي يحصل المواطن على خدمات طبية متميزة يحتاج أولًا لمكان مجهز وفي الوقت نفسه كوادر طبية متميزة تقدم هذه الخدمات، وهذا تم من خلال تدريب الكوادر الطبية لسد كل الفراغات التي كانت موجودة.