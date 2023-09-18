قافلة "بداية" بطب عين شمس تقدم خدمات طبية ومجتمعية لأهالى مركز إطسا

انطلقت قافلة بداية الطبية التابعة لأسرة فكرة بكلية الطب جامعة عين شمس إلى رحلة خير وعطاء دامت لمدة 6 أيام في أرجاء قرية أبوديهوم مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف قرطام رائد الأسرة والمشرف العام على قافلة بداية، وتحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تخصصات متعددة بالقافلة الطبية

بدأت فعاليات قافلة بداية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢١ واستمرت إلى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٧، وقد شملت تلك الأيام وجود ١٠ عيادات من مختلف التخصصات (الفحص العام - باطنة - جراحة - أسنان - قلب - عظام - نساء - أطفال - أشعة - أنف وأذن) بالإضافة للمعامل والصيدلية وفريق التوعية الصحية والتي أثمرت عن تقديم الخدمة الطبية المجانية والكشف على عدد ١٣٩٦ من الكبار وعدد ١٣٨٨ من الأطفال.

إلى جانب الخدمة الطبية المقدمة من القافلة، والتى تعد خدمة أساسية رئيسية؛ كان هناك خدمات أخرى تم تقدميها لأهالي القرية، وهنا نذكر فريق التنمية المجتمعية والذي أضيف حديثاً هذا العام هادفاً إلى امتداد الأثر وعدم اقتصاره على أسبوع القافلة فحسب، ومن خلاله تم إقامة عدد واحد سقف لأحد المحتاجين من أهل القرية ودعم آخر بمشروع مواشي وتجهيز عروس من أهل القرية وإقامة دروس محو أمية على مدار 10 أيام، بالإضافة إلى إقامة معرض ملابس خيري وتوزيع مواد غذائية على المحتاجين من أهل القرية.