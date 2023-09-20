الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تحافظ المرأة المؤمنة على بيتها؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن إحدى السيدات وهي خولة بنت ثعلبة، وكانت متزوجة من أوس بن الصامت، وكان زوجها كبيرًا في السن وحلف عليها قائلًا: "أنتِ عليّ كظهر أمي"، مشيرًا إلى أنه خرج من منزله وعاد ويريدها لنفسه فتركته وغادرت لتشتكيه للنبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن السيدة عائشة كانت تجلس في جانب، واشتكت السيدة للنبي فقال لها "أنتِ محرمة عليه"، مشيرًا إلى الظهار كان في الجاهلية العرب يعدونه طلاقًا.

وتابع أن السيدة قالت للنبي: "أنا عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعوا"، فقال لها النبي: "ما عندي لك حل"، فرفعت يدها لتشتكي إلى الله، فنزل فيها قوله تعالى "قدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا"، وهذه إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المرأة للحفاظ على بيتها.

الحل جاءها من السماء في حكم الظهار

وأكمل أن الحل جاءها من السماء في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسّا"، فقال لها النبي يحرر رقبة فقالت لا يستطيع فقال لها النبي يصوم شهرين متتابعين فقالت له: شيخ كبير، فقال لها النبي يطعم 60 مسكينًا، فقالت المرأة لا يستطيع فقال لها النبي "أنا أعينك بعرق تمر"، أي ما يعادل 30 كيلو، وقالت الزوجة وأنا أعينه بعرق تمر، وأوصاها النبي بابن عمها وزوجها خيرًا.

رمضان عبدالمعز بيتها المرأة للحفاظ حكم الظهار للنبي عليه السلام

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