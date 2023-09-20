أشرف عقبة: حملة "100 يوم صحة" قدمت 33 مليون خدمة طبية للمواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة طب عين شمس سابقًا، إن حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 33 مليون خدمة طبية في أقل من 80 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا يعني إقبال المواطنين على الاستفادة مما تقدمه هذه الحملة.

أشرف عقبة: حملة 100 يوم صحة استهدفت الوصول لجميع المواطنين

وأضاف عقبة في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن حملة 100 يوم صحة استهدفت الوصول لجميع المواطنين على أرض مصر، حيث استطاعت الوصول إلى المواطنين في أبعد نقطة عن مناطق تقديم الخدمة مثل القرى البعيدة والأماكن الحدودية.

كما أكد أن حملة 100 يوم صحة لم تقدم الخدمات الطبية للمصريين فقط، بل لكل المقيمين على أرض مصر سواء مصريين أو أجانب، موضحًا أنه كانت هناك خدمات تُقدم عن طريق زيارات منزلية لبعض الحالات التي لم تستطع الوصول لمناطق الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية المتكررة كانت تحرص على تثقيف المواطنين من أجل الوقاية من الأمراض، حيث استهدفت جميع المواطنين من كل الفئات العمرية.

وتابع: "كل هذه الخدمات بالمجان وهذا مسح طبي كامل لكل مصر من أجل تحديد الاستراتيجيات والخطط لتقديم الخدمات الصحية فيما بعد".