الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة "100 يوم صحة" تفحص موظفى مديرية الشباب والرياضة فى السويس

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أجرى أطباء حملة 100 يوم صحة الكشف الطبي على عدد من موظفي مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المنظومة الطبية وتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين بالخدمات الصحية. 

ووصلت الحملة إلى مديرية الشباب والرياضة لتوقيع الكشف الطبي على العاملين بالمديرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس. 

وقال عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، إن أطباء وطواقم تمريض المبادرة الرئاسية  "١٠٠ يوم صحة" أجروا الكشف الطبي لعدد كبير من موظفي وموظفات المديرية في تخصصات مختلفة وبدقة عالية. 

أهداف مبادرة "100 يوم صحة" 

وتستهدف المبادرة توقيع الكشف الطبي والتحاليل للمواطنين وتشمل (مبادرة صحة المرأة - مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي - مبادرة صحة الأم والجنين - مبادرة السمعيات - فحوصات ماقبل الزواج - مبادرة فحص الثدي)، كما يتم تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين قبل تقديم الفحوصات ونشر الوعي الصحي في مجال الصحة الإنجابية. 

وكانت حملة "100 يوم صحة"، قد أجرت الأسبوع الماضي، الكشف الطبي على عدد من الموظفين بمديرية الأوقاف بمحافظة السويس. 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، الشيخ ماجد راضي، إن مديرية أوقاف السويس استقبلت لجنة طبية تحت شعار "100 يوم صحة" وذلك للكشف على الموظفين، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبرعاية اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف خالد سعداوي، السكرتير العام.

وأضاف راضي أن هذه الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

حملة 100 يوم صحة الكشف الطبى الشباب والرياضة السويس مديرية

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