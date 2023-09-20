الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program لدعم مرضى السكري

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة د.أحمد السبكي، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، انطلاق فعاليات برنامج "The Guide Program"، بالشراكة مع أكاديمية بريدچ الدولية.

أوضح بيان الهيئة أن البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 5 أيام متتالية يهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري داخل منشآت الهيئة، وهو ما يعزز استراتيجية الهيئة الرامية إلى استدامة دعم الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة بكفاءة وجودة عالية.

مرض السكري

استكمل البيان تضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات نظرية ارتكزت على عدة محاور رئيسية، شملت «رؤية عامة لمرض السكري من النوع الأول، مضاعفات مرض السكري، الأنسولين كعلاج فعال للأطفال والمراهقين، هبوط السكري وإدارة المرض، بروتوكول إدارة الحماض الكيتوني السكري DKA»، فضلًا عن تدريب عملي على رأس العمل للمتدربين.

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وتابع "استهدف البرنامج التدريبي في مرحلته الأولى الفريق الطبي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بهدف دعم قدرات الفرق الطبية من العاملين بالهيئة في تشخيص وعلاج وتقديم المشورة الصحية الفعالة لمرضى السكري، إضافة إلى إطلاعهم على أحدث الممارسات والإرشادات والأدلة الطبية المتبعة عالميًا في مجال مرض السكري.

الخبراء المتميزين

نوه البيان إلى أن البرنامج التدريبي تم على يد نخبة من  من الخبراء المتميزين في هذا المجال، على رأسهم اللواء طبيب مراد الألفي، نائب رئيس المجلس الاستشاري الطبي ورئيس لجنة طب الأطفال بهيئة الرعاية الصحية، د.منى سالم، استشاري غدد صماء جامعة عين شمس، د.خالد الخشاب، مدرس سكر وسكر أطفال بجامعة القاهرة، د.منى كارم، أستاذ مساعد غدد صماء وسكر أطفال بجامعة قناة السويس واستشاري غدد صماء وسكر أطفال بمجمع الإسماعيلية الطبي، د.ياسمين الحناوي، استاذ مساعد غدد صماء وسكر أطفال في جامعة عين شمس، د.رادي فوكوفيتش، عضو المجلس الاستشاري لمنظمة ISPAD وأستاذ الغدد الصماء والسكر في جامعة Belgrade - Serbia.

من جانبه، ثَمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية دور الخبراء والقائمين على البرنامج التدريبي لجهودهم المبذولة ومساهمتهم القيمة في تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة واللائقة بالمواطن المصري طبقًا لأحدث الممارسات الدولية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون مع أكاديمية بريدچ وجميع الشركاء المهتمين  وذلك لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج لمرضى السكري، لافتًا إلى تعميم البرنامج التدريبي على كافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل قريبًا.

التعليم الطبي المستمر

وأكد السبكي الاهتمام الكبير الذي تُوليه الهيئة للتدريب والتعليم الطبي المستمر كركيزة أساسية لتطوير نظام تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير العالمية والمتقدمة، والعمل باستمرار على تنمية قدرات القوى البشرية ، وصولاً للاستدامة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، ولمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

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أضاف الدكتور محمود الديب، مدير مشروع التأهيل الإلزامي بهيئة الرعاية الصحية، أن هناك مؤشرات واضحة لتقييم الآداء التدريبي، وقياس مدى الاستفادة من البرامج التدريبية أثناء وبعد العملية التدريبية وقياس مخرجات البرامج التدريبية وأوجه الاستفادة منها من خلال مؤشرات يمكن قياسها، مؤكدًا مراقبة وتقييم تطبيق مخرجات البرامج التدريبية داخل منشآت الهيئة سواء البرامج الطبية أو غير الطبية بشكل مستمر، وذلك ضمانًا للوصول لتقديم الخدمة وفقًا لأعلى مؤشرات الجودة العالمية.

فيما أكدت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بهيئة الرعاية الصحية، المشرف على البرنامج التدريبي، أن هذا التدريب يعد جزءًا أصيلًا من التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري وتطوير قدرات الكوادر الطبية ومقدمي الخدمة بمنشآت الهيئة، وذلك حرصاً على توفير أحدث المعارف والتقنيات في مجال علاج السكري، والإطلاع على آخر البروتوكولات الطبية العالمية والمستحدثة في هذا المجال، وذلك من أجل حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل على الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وتعزيز صحة المواطنين بشكل عام.

فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program
فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program
فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program
فعاليات البرنامج التدريبي The Guide Program
الرعاية الصحية البرنامج التدريبي أكاديمية بريدچ الدولية الإسماعيلية خدمة طبية متميزة التدريب والتعليم الطبى المستمر مؤشرات صحية

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