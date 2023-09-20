الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للسلام لتعزيز قيمه بين الأمم والشعوب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تحتفي الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية الأربعاء، باليوم العالمي للسلام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومًا مكرّسا لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها.

وقد احتفل بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وفي عام 2001، صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذي يعيِّن تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة، تدعو الأمم المتحدة سنوياً كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف للأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

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الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربى الصينى فى المجال الزراعى

الجامعة العربية تؤكد معنى السلام

وأصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا اليوم، تؤكد خلاله أن السلام يعنى غياب الاضطرابات وأعمال العُنف، والحروب، والإرهاب، أو النزاعات الدينية، أو الطائفية، أو المناطقية، وذلك لاعتبارات سياسية، أو اقتصادية، أو عرقية، لافتة إلى أنه يأتي تعريف السلام أيضاً بمعنى الأمان والاستقرار والانسجام، وهو الذي يجب أن يتوفر أولاً قبل تحقيق التنمية المستدامة.

وتولى جامعة الدول العربية اهتماماً كبيرا لهذا الموضوع بداية بميثاق جامعة الدول العربية الذي يحض على السلام والديمقراطية ووفقا للمادة الخامسة منه التي تنص على "لا يجوز الالتجاء إلى القوة في فض النزاعات".

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جامعة الدول العربية تدين عدوان الاحتلال على جنين

موضوع اليوم العالمي للسلام 2023

وأضاف البيان: "موضوع اليوم العالمي للسلام 2023 هو "الأعمال من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية". وكما أعلنت الأمم المتحدة هي دعوة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2023 وخاصة الهدف رقم: 4/7 الذي ينص على: 
"الترويج لثقافة السلام واللاعنف والمواطنة وتقدير التنوع الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام 2030"، والهدف رقم (16) الذي يدعو إلى "استدامة السلام والتنمية دائما".


يأتي اليوم العالمي للسلام في هذا العام 2023 ليتوافق مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لنتذكر أن السلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنح الحقوق لأصحابها وعدم انتهاكها.

​الجامعة العربية اليوم العالمي للسلام وقف العنف الامم المتحدة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

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