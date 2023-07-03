جامعة الدول العربية تدين عدوان الاحتلال على جنين

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اليوم، الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع 7 ضحايا و27 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها: “ندين بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على جنين"، مؤكدة أن العدوان الإسرئيلي الإجرامي خلف ضحايا ودماراً.

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إرهاب عصابات المستوطنين في قرية "أم صفا" شمال رام الله، واستهداف طاقم "تليفزيون فلسطين" أثناء تغطيته الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، ونجاته من موت مُحقق وإصابة كاميراته بالرصاص.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، إنه "حسب متابعتها، أطلق مستوطنون مسلحون يرتدون الزي المدني الرصاص بشكل مباشر على طاقم تليفزيون فلسطين في قرية أم صفا شمال رام الله، الذي ضم الزميلين محمد راضي وفلانتينا أبوحامد، ما أدى إلى إصابة الكاميرا بشكل مباشر".

وطالبت النقابة، المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والطواقم الصحفية في وجه إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأشادت النقابة بالجهود التي يبذلها الصحفيون والطواقم الصحفية في التغطية المُستمرة، مُشيرة إلى أن تكرار الاعتداء عليهم يؤكد دورهم الكبير في فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين.