ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جامعة الدول العربية تدين عدوان الاحتلال على جنين

جريدة الدستور

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، اليوم، الاعتداء الذي قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع 7 ضحايا و27 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن.

وقالت الجامعة العربية، في بيان لها: “ندين بأشد العبارات العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على جنين"، مؤكدة أن العدوان الإسرئيلي الإجرامي خلف ضحايا ودماراً.

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إرهاب عصابات المستوطنين في قرية "أم صفا" شمال رام الله، واستهداف طاقم "تليفزيون فلسطين" أثناء تغطيته الاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، ونجاته من موت مُحقق وإصابة كاميراته بالرصاص.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد، إنه "حسب متابعتها، أطلق مستوطنون مسلحون يرتدون الزي المدني الرصاص بشكل مباشر على طاقم تليفزيون فلسطين في قرية أم صفا شمال رام الله، الذي ضم الزميلين محمد راضي وفلانتينا أبوحامد، ما أدى إلى إصابة الكاميرا بشكل مباشر".

وطالبت النقابة، المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني والطواقم الصحفية في وجه إرهاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأشادت النقابة بالجهود التي يبذلها الصحفيون والطواقم الصحفية في التغطية المُستمرة، مُشيرة إلى أن تكرار الاعتداء عليهم يؤكد دورهم الكبير في فضح جرائم الاحتلال والمستوطنين.

الصحفيين جنين مدينة جنين بالضفة مدينة جنين جامعة الدول العربية

الأكثر قراءة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء