الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التعاون العربى الصينى فى المجال الزراعى

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي - الصيني، لاسيما في المجال الزراعي، وذلك في ضوء اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي العربي، وكذلك الأزمات الحالية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير زكي اليوم بمقر الجامعة العربية وزير الزراعة والشئون القروية الصيني تانج رنجيان، الذي يزور القاهرة حاليًّا.

من جهته، استعرض الوزير الصيني خلال اللقاء رؤية بلاده حول تطوير الشراكة العربية -الصينية في المجال الزراعي؛ لما له من أهمية في تحقيق التنمية والاستقرار.