محافظ قنا يتابع ختام أعمال تقييم لجنة تنفيذ مبادرة المشروعات الخضراء

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ختام أعمال التقييم والمقابلات التي تقوم بها اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، في الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم اللجنة المهندس عبدالعظيم على حرب، مقيم وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، مقيم وزارة الاتصالات أعضاء لجنة التقييم بالمحافظة والتي ضمت كلا من: الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والمهندس محمد نصر، مدير عام إدارة البيئة، والدكتور عصام عبيد مبارك، ممثل وزارة التعليم العالى، والمهندس الحسين محمد، ممثل جهاز شئون البيئة، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والمهندسة إيمان محمد المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والمهندس خالد فاروق ممثل وزارة الاتصالات، وعبدالرحيم محمد، مدير الاستثمار بالمحافظة.

تقديم 109 مشروعات

من جهته، أوضح محافظ قنا، أن المشروعات التابعة للمحافظة التي تم تقديمها على المنصة بلغت 109 مشروعات، بواقع (19 مشروعًا فئة المشروعات الكبيرة، 18 مشروع فئة المشروعات المتوسطة، 12 مشروعًا فئة المشروعات الصغيرة، 29 مشروعًا فئة الشركات الناشئة، 15 مشروعًا فئة المبادرات غير الهادفة للربح، 16 مشروعًا فئة مشروعات المرأة).

وأضاف الداودي، أن المشروعات التي استوفت التقييم المبدئي منها بلغت 25 مشروعًا (عدد 3 مشروعات فئة المشروعات الكبيرة و2 مشروع فئة المشروعات المتوسطة و3 مشروعات فئة المشروعات الصغيرة و3 مشروعات فئة المشروعات الناشئة وعدد مشروع واحد فئة المبادرات و3 مشروعات فئة مشروعات المرأة يتوافر بها المكونين الاخضر والذكي، وتم استبعاد 10مشروعات، لافتًا إلى أنه تم عمل لجنة التقييم بالمحافظة بمشاركة (ممثلى وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات، المجلس القومى للمرأة)، لتقييم تلك المشروعات بكل فئة على حده خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجاري، وسيتم إخطار مسئولي المبادرة بوزارة التخطيط بنتائج التقييم بحد أقصى يوم 24 سبتمبر الجارى.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي، مع التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع و جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات مُحققة لتلك الأهداف ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة.

يُذكر أن محافظة قنا، حققت نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الأولى من المبادرة ، وتم اختيار 6 مشروعات بواقع مشروع في كل فئة للخضوع للتقيم النهائى من قِبل اللجنة العليا للتقييم بوزارة التخطيط، و تم إختيار مشروع الزراعة بدون تربة بنظام H.P.Aeroponic من بينها ، ليحل في المرتبة الثانية بفئة المشروعات الصغيرة ، و شاركت محافظة قنا بهذا المشروع بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى عقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمر الماضي .