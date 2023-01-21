السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» بقنا يختتم تدريب رائدات المجلس استعدادًا لحملة «طرق الأبواب»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، تدريب رائدات المجلس استعدادًا لحملة طرق الأبواب التي ينفذها بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بـ 6 محافظات مصدرة للهجرة هي: (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية) على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

واستهدف التدريب الرائدات بقرى المحافظة، بهدف تعريف الرائدات برسائل الحملة للقيام  بدورهن الإيجابي في نشر الوعي بين كل فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها.

 

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة طرق الأبواب مراكب النجاة المبادرة الرئاسية المصريين بالخارج الهجرة غير الشرعية

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