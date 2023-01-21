«القومى للمرأة» بقنا يختتم تدريب رائدات المجلس استعدادًا لحملة «طرق الأبواب»

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا، تدريب رائدات المجلس استعدادًا لحملة طرق الأبواب التي ينفذها بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بـ 6 محافظات مصدرة للهجرة هي: (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية) على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

واستهدف التدريب الرائدات بقرى المحافظة، بهدف تعريف الرائدات برسائل الحملة للقيام بدورهن الإيجابي في نشر الوعي بين كل فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها.