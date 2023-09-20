الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب زكي عباس: الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري لاستكمال خطة التنمية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة خطوة لاستكمال المكتسبات التي حققها المصريون خلال العقد الأخير، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

 دعم الحياة السياسية المصرية

وأوضح عباس، أن المرحلة الحالية تطلب دعم الحياة السياسية المصرية خاصة بعد نجاح الدولة والمجتمع للقضاء على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصري هو المحرك الرئيسي للسلطات، ونجاح الانتخابات الرئاسية مرتبط بحكمته وفطنته من خلال مشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتواكب مع النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيضمن سير العملية الانتخابية بشفافية للمواطنين المصريين خاصة والعالم أجمع.

 

ويذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات،  عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

لانتخابات الرئاسية النائب زكي عباس الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ت مجلس النواب الوطنية للانتخابات

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