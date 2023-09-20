برلماني يطالب العالم بدعم تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أدان الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سليم، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الانتهاكات الصارخة بحقِّ الشعب الفلسطيني ومقدساته مرفوضة رفضا باتا، وأن مثل هذه الممارسات تتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدوليَّة والأعراف الإنسانيَّة وتمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

أعمال إجرامية لسلطات الاحتلال الاسرائيلى

وتابع، أن صمت المجتمع الدولي على مثل هذه الأعمال الإجرامية من اقتحام المتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني هو السبب الرئيسي وراء هذه السياسات الإسرائيلية الحمقاء، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التَّصدي لمثل هذه الانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

دعم ومساندة وتنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع

وطالب النائب المجتمع الدولي بدعم ومساندة وتنفيذ رؤية مصر، لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، والتي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى، مؤكداً أن رؤية مصر تتماشى مع قرارات الشرعية.

ما تعرضت له جنين هو الإرهاب الفاشي بكل صوره

وفي وقت سابق اليوم، حمّل المجلس الوطنى الفلسطينى، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى فى مدينة "جنين" ومُخيمها.

وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن ما تعرضت له جنين هو الإرهاب الفاشي بكل صوره، وعمليات الإعدام والقصف بالطيران واستخدام المسيرات الانتحارية بين التجمعات السكانية، وإطلاق الرصاص على الأطفال وإعدام شابين في جنين وشاب في قطاع غزة وإصابة العشرات، يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، وجريمة أخرى تضاف إلى جرائم الاحتلال وحكومته العنصرية، مشيرا إلى أن العدوان على جنين هو امتداد للعدوان الشامل الذي لا ينفصل، والمتواصل على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

وأكد المجلس أن ما اقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين هو أكبر دليل إدانة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجًا على الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تقتل المدنيين الآمنين، دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ موقفا يردع دولة الاحتلال.