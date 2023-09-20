الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

الأسري بسجون الاحتلال
الأسري بسجون الاحتلال

كشف نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، عن حصيلة حالات الاعتقال التي وثقت منذ مطلع العام 2023 وحتى الان.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن حالات الاعتقال بلغت أكثر من 5200 مواطن، من بينهم أكثر من 500 معتقل في جنين ومخيمها التي تتعرض لعدوان مستمر.

وأوضح نادي الأسير، أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في شهر أبريل الماضي، إذ بلغت في حينه أكثر من 900 حالة اعتقال، أما أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في جنين فكانت في شهر يوليو الماضي، إذ نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية خلال العدوان الذي نفذته على جنين ومخيمها، وبلغت 151 حالة.

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الاحتلال استخدم كافة أنواع الأسلحة للتنكيل بالأسرى وعائلاتهم

وأكد البيان أن قوات الاحتلال استخدمت كل أنواع الأسلحة، و السياسات الممنهجة للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي نشهدها خلال عمليات الاعتقال، وتصاعد أعداد الجرحى المعتقلين نتيجة لعمليات إطلاق النار خلال حملات الاعتقال.

وأشار نادي الأسير، إلى أن أكثر الفئات استهدافا، هى عائلات الأسرى والشهداء، إذ يواصل الاحتلال انتهاج جريمة العقاب الجماعي بحقهم، والتي تشكل اليوم أبرز الجرائم الثابتة، وتستخدمها على نطاق واسع، وقد تمتد على مستوى بلدة ومخيم ومدينة.

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ولفت البيان إلى أن قوات الاحتلال صعدت كذلك عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، بشكل ملحوظ، وامتدت عمليات التخريب على مستوى المخيمات، كما جرى في مخيم جنين، وطولكرم، فمن خلال شهادات العائلات فإن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدا، إذ تتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، والتي تندرج أيضا في سياق جريمة العقاب الجماعي.

ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 37 أسيرة، ونحو 170 طفلا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلا وأربع أسيرات .

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

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