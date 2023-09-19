الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يطالب بالتدخل لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

استنكر محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

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وأكد نقيب الأشراف أن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام المسجد الأقصى هو عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع، ويسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد نقيب الأشراف على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتِّساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو"، داعيا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الصارخة التي تتم بحق المسجد الأقصى، دون مراعاة لقدسية المكان.

ودعا نقيب الأشراف إلى ضرورة وقف تلك الممارسات الانتهاكية في حق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات العدوانية تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتستفز مشاعر المسلمين في العالم كله.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.

المسجد الأقصى قوات الاحتلال الصهيوني تأجيج العنف الاراضي الفلسطينية المحتلة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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